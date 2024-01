Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal/K2320: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag einen Unfall auf der Kreisstraße 2320 bei Schöntal verursacht hat, sucht die Polizei Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer machen können. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 50-jähriger Lenker eines Fiat Ducato die K2320 von Forchtenberg in Richtung Schleierhof. Hierbei kam ihm ein Kleintransporter mit Pritschenaufbau entgegen, der zum Teil auf seiner Fahrbahn fuhr, was zur Kollision der beiden Außenspiegel führte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pritschenwagens setzte im Anschluss die Fahrt fort, ohne seinen oder ihren Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell