LPI-J: Feueralarm in Wohngebäude

Jena (ots) - Unbekannt fuhr am Dienstag gegen einen in der Closewitzer Straße / Rödigenweg parkenden PKW Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0198961/2023, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

