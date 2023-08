LPI-J: Auf und davon

Jena (ots) - Ein Ladendieb konnte am Dienstagmittag in einem Supermarkt in der Erlanger Allee gestellt werden. Der 73-Jährige entnahm eine Packung Tabak aus dem Warenträger und steckte diese in seinen Beutel. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mann muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

