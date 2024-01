Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Heilbronn: Unfall auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der A81 bei Heilbronn entstand am Mittwochmorgen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Eine 26-Jährige war gegen 9.30 Uhr in ihrem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim unterwegs, als sie bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes schlitterte eine Böschung hinauf, drehte sich um seine eigene Achse und blieb schließlich halb auf dem Standstreifen und halb im Grünstreifen stehen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Möckmühl: Holzhütte in Brand

Am Mittwochabend brannte in Möckmühl eine Holzhütte auf einem Gratengrundstück. Zeugen meldeten gegen 22.45 Uhr die Flammen an der Hütte im Schloßweinbergweg. Die Feuerwehr Möckmühl löschte schließlich den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die alte Holzhütte wurde durch den Brand teilweise zerstört. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neudenau: Autofahrer bei Unfall verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer erlitt bei einem Unfall am Mittwochabend bei Neudenau leichte Verletzungen. Der junge Mann war gegen 21 Uhr in einem Ford auf dem Gemeindeverbindungsweg von Neudenau in Richtung Reichertshausen unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Wagen kam von der Straße ab, kollidierte mit einigen neben der Fahrbahn liegenden Steinen und kippte auf die Seite. Am Ranger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell