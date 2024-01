Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL-BC-GP-HDH) Protestaktionen der Landwirte - Eine erste Bilanz zieht das Polizeipräsidium Ulm für den Montag.

Ulm (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des PP Ulm wurden am Montag die Anschlussstelle Seligweiler an der BAB 8 sowie auf der BAB 7 die Anschlussstellen Oberkochen/Heidenheim, Giengen/Niederstotzingen, Langenau, Berkheim und Dettingen durch Traktoren blockiert. Um die Mittagszeit wurde eine Blockade durch Traktoren an der Anschlussstelle BAB 8 Merklingen beendet. Es kam zudem zu Behinderungen auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West sowie in der Gegenrichtung. Eine Blockade der L1079/L1170/Anschlussstelle BAB 7 Langenau wurde durch die Versammlungsbehörde mit Auflagen belegt und im Anschluss wurden drei Traktoren durch die Besitzer entfernt. Diese hatten die Zufahrtsstraße zu einer Spedition blockiert. Später war die Zufahrt nochmals kurzzeitig blockiert. Am Vormittag waren die Zufahrten der B30 Auffahrt Ulm-Donautal und Auffahrt Laupheim-Süd, ab dem Nachmittag die Auffahrt Ulm-Donaustetten blockiert. Die B465 konnte im Stadtgebiet Ehingen aufgrund eines Konvoi von Traktoren nicht befahren werden. Folgende Straßen wurden durch bewusst langsam fahrende Traktoren im Verkehrsfluss behindert: Die B312 ist in Ochsenhausen, die L284 in Ingoldingen, die B465 im Stadtgebiet Biberach und die B311/Kreisverkehre in Erbach/Donau. Nachmittags fand von Giengen nach Heidenheim und zurück ein Konvoi von Traktoren statt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm konnten an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Laufe des Montags fast 40 unangemeldete Versammlungen festgestellt werden. Hierbei wurden jeweils entsprechende Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

