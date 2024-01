Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Einbruch in Schuppen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montagabend und Dienstagabend mithilfe eines Schraubendrehers Zugang zu einem Schuppen auf einem Wiesengrundstück in der Nähe des Wasserturms in Pfedelbach. Nachdem er bemerkte, dass er bei der Tat beobachtet wurde, entfernte er sich mit seinem Fahrrad. Er kam anschließend noch zwei weitere Male zu dem Grundstück zurück und fuhr erneut mit dem Fahrrad in Richtung Pfedelbach davon. Hierbei stürzte er zu Boden. Laut einer Zeugin handelte es sich um einen circa 40 bis 45 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit osteuropäischem Aussehen. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze dicke Jacke mit einem weißen, waagerechten Streifen auf Hüfthöhe. Dazu eine schwarze Mütze sowie dunkle Schuhe. Das Fahrrad war hell. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Niedernhall: Jugendlicher leistet Widerstand

Nachdem sich ein Jugendlicher am Mittwochnachmittag in Niedernhall zunächst durch Flucht einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte, leistete er bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der 14-Jährige lief gegen 14 Uhr zunächst die Criesbacher Straße in Richtung Niedernhall entlang und warf hierbei Abfall auf den Boden. Als Polizeibeamte ihn auf sein Fehlverhalten hinweisen wollten, kam er deren Aufforderung stehen zu bleiben nicht nach und lief weiter in Richtung einer Bushaltestelle. Als einer der Beamten den Jugendlichen daraufhin am Rucksack festhielt, fing er an zu schreien, ließ den Rucksack fallen und rannte weg. Er konnte jedoch bereits nach wenigen Metern eingeholt werden. Bei der Festnahme versuchte der Junge dem Polizeibeamten gezielt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, traf jedoch lediglich dessen Schulter. Weiterhin wehrte er sich massiv, als ihm die Handschellen angelegt wurden. Hierbei wurden sowohl der 14-Jährige, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Jugendliche wurde seinem Vater übergeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell