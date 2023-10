Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Vollsperrung nach Unfall auf Landesstraße

Hügelsheim (ots)

Nach einem Unfall auf der L 75 zwischen Hügelsheim und Söllingen am Dienstagnachmittag, ist die Landesstraße derzeit in diesem Bereich in beide Richtungen gesperrt. Gegen 15:55 Uhr war der Fahrer eines in Richtung Rastatt fahrenden VW Golf offenbar in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einer dort entgegenkommenden Mercedes S-Klasse. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW schwer verletzt und muss derzeit durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Golf befreit werden. Zwei Insassen des Mercedes wurden nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Derzeit sind die Arbeiten an der Unfallstelle noch im Gange.

