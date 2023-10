POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen

Ringsheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am Montagabend gegen 18 Uhr an der Brückenauffahrt zur Bahnbrücke. Eine auf der B 3 von Ettenheim kommende, 83-jährige VW Golf-Lenkerin geriet nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin wurde ein entgegenkommender VW Polo gestreift, dessen Fahrer aufgrund der Kollision leichte Verletzungen erlitten hat. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 ...

