Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Trunkenheit im Verkehr

Bühl (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr sorgte ein E-Scooter-Lenker, der die Johannesstraße in Richtung Bühlertalstraße befuhr, für Aufsehen. Der 63-jährige Mann wollte die Rotphase einer Lichtzeichenanlage umgehen und auf einen Gehweg auffahren. Dabei stürzte der Fahrer des E-Scooters und erlitt leichte Verletzungen. Augenzeugen zufolge soll der 63-Jährige bereits vor dem Sturz durch sein unsicheres Fahrverhalten auffällig geworden sein. Ein freiwillig abgegebener Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann mit 1,4 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. /ja

