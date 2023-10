POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Streit eskaliert

Sinzheim (ots) - Gestohlene Taschen, Schmuck und Bargeld sind das Resultat eines Wohnungseinbruchs in Sinzheim. Im verlauf des Sonntagabends sollen bislang Unbekannte in das Haus im "Scheffelweg" eingebrochen sein. Den Weg hinein fanden die Unbekannten scheinbar durch ein Kellerfenster, das im Zuge der Tat gewaltsam geöffnet wurde. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall ...

mehr