POL-OG: Ötigheim - Auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Ötigheim (ots)

Beatmen des Polizeireviers Rastatt ist es am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis gelungen, einen mutmaßlichen Automatenaufbrecher auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Ein Zeuge konnte gegen 21:10 Uhr einen jungen Mann beobachten, der mit einem Werkzeug einen in der Straße "Am Tellplatzweg" aufgestellten Zigarettenautomaten "bearbeitete". Die herbeieilenden Polizisten konnten bei ihrem Eintreffen noch selbst erkennen, wie ein 18-Jähriger mit dem Werkzeug in der Hand am Zigarettenautomat manipulierte. Die anschließende vorläufige Festnahme verlief reibungslos. Bei der anstehenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Heranwachsenden noch etwa zwei Gramm Haschisch, weshalb er neben einem Ermittlungsverfahren wegen einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls zusätzlich mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittegelsetz zu rechnen hat.

