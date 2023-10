Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - In Graben gefahren

Kippenheim (ots)

Der vorläufige Entzug des Führerscheins sowie eine Strafanzeige sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Kippenheim. Der Unfall ereignete sich gegen 17:35 Uhr an der Einmündung "Bernhardt-von-Clairvaux-Straße" / "Freiherr-von-Grechtler-Straße". Der Fahrzeugführer kam hier während der Fahrt nach links ab und geriet mit seinem Auto erst über einen hohen Bordstein und landete anschließend im nahegelegenen Graben. Das Unfallgeschehen rief in der Folge den Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei auf den Plan. Vor Ort angekommen wurde das Auto von der Feuerwehr vor weiterem Abrutschen gesichert. Beim Autofahrer konnten durch Kräfte des Rettungsdienstes keine Verletzungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest attestierte dem Endsechziger einen Wert von annähernd 2,5 Promille. Den Pkw-Fahrer erwartet nach einer Blutentnahme nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell