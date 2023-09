Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Motorradunfall auf gefährlicher Strecke

Föritztal (ots)

Am Samstag Nachmittag ereignete sich auf der Straße zwischen dem fränkischen Schauberg und thüringischen Jagdshof ein schwerer Motorradunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße aus Richtung Schauberg kommend bergauf. Kurz vor der ersten Kurve verlor er hierbei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. In der Folge rutschte das Motorrad in Richtung eines unbefestigten Parkplatzes in der Kurve und stieß mit einem dort stehenden Radfahrer zusammen. Der Motorradfahrer wie auch der Fahrradfahrer wurden hierdurch verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Straße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Der betreffende Straßenabschnitt ist als beliebte Motorradstrecke polizeilich bekannt. Es wurde bereits häufiger durch die Polizei auf die dortigen Gefahren für Motorradfahrer und Unbeteiligte hingewiesen, nichts desto trotz wird die Strecke immer wieder genutzt, um die Geschwindigkeiten der motorisierten Zweiräder auszutesten. Die Polizei weißt hiermit nochmals daraufhin, dass die Durchführung solcher Fahrten bzw. Rennen ein hohes Gefährdungspotential für alle beteiligten und auch unbeteiligten Verkehrsteilnehmer darstellt. Weiterhin ist die Durchführung von Kraftfahrzeugrennen auf öffentlichen Straßen illegal und wird strafrechtlich verfolgt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell