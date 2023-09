LPI-SLF: Radfahrer unter Alkohol festgestellt

Saalfeld (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr kam es in der Brucknerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer fuhr auf dem Gehweg aus Richtung Knochstraße und kollidierte kurz vor der Franz-Schubert-Straße mit einem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw bevor er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen können sich beim Inspektionsdienst Saalfeld melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

