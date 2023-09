LPI-SLF: PKW überschlägt sich; Fahrerin leicht verletzt

B85/ Saalfeld (ots) - Am gestrigen Mittwoch wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr gezielt der Schwerverkehr in Saalfeld/ Rudolstadt kontrolliert. Insbesondere die Problematik der Holztransporte sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls überprüft werden, da es in der Vergangenheit neben Überladungsverstößen häufig zu Anfragen bzw. Beschwerden von Bewohnern/ Ortsansässigen aus dem Landkreis kam. Die ...

mehr