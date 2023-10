Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf Kinzigdamm überfallen, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann soll am Samstagmittag auf dem Kinzigdamm von drei männlichen Personen überfallen worden sein. Laut seinen Schilderungen sei er gegen 12:15 Uhr zu Fuß im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich von hinten einen Schlag verspürt habe und hierdurch zu Boden gefallen sei. Die drei Männer hätten nun versucht, ihm den mitgeführten Rucksack zu entreißen, was er jedoch aufgrund seiner Gegenwehr habe verhindern können. Aufgrund seines Widerstands seien die etwa 180 Zentimeter großen und mit dunklen Jogginghosen bekleideten Männer in Richtung Messe geflüchtet. Der 59-Jährige habe in der Folge beobachtet, wie das Trio ein Stück weiter vorne einer älteren Frau eine Tasche entrissen habe. Zu der möglicherweise ebenso überfallenen Seniorin liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Der Endfünfziger erschien etwa 30 Minuten nach der Tat auf dem Polizeirevier Offenburg und brachte den Vorfall zur Anzeige. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

