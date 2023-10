Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Streitigkeiten wurden handgreiflich

Achern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Mösbacher Straße sorgte am Sonntagmorgen die aus dem Fenster hängende "Palästina-Fahne" für Ärger und ein Ermittlungsverfahren. Der 50-jährige Vermieter suchte gemeinsam mit einem 33-jährigem Angehörigen die Wohnung des 24-jährigen Mieters auf, an dessen Fenster die Fahne zu sehen war. Bei der anschließenden Diskussion kam ein weiterer Mieter hinzu, der ein aggressives Verhalten gezeigt haben soll. Bei dem darauffolgenden Gerangel soll es zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen mit antisemitischem Hintergrund gekommen sein. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/vo

