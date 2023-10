Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Kontrollstellen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen

Mittelbaden (ots)

Aufgrund der dunkleren Jahreszeiten und den damit vermehrt auftretenden Wohnungseinbruchsdiebstähle, führte das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstag und Freitag Kontrollen an den Grenzübergängen in Kehl, Rheinau, Wintersdorf und in der Innenstadt von Kehl durch. Unterstützt wurden die Beamten der zuständigen Polizeireviere durch Einsatzkräfte der Bereitschafts-, der Bundes- und Kriminalpolizei sowie von sogenannten "Wiedererkennern" (Super-Recognizern). Außerdem waren auch französische Polizeibeamte bei den Kontrollen dabei. Neben einer Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz konnte am Donnerstag auch eine Person an der Grenze festgestellt werden, gegen die ein Haftbefehl bestand. Am Freitag in der Innenstadt von Kehl wurden insgesamt 82 Personen und 23 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Einer der Kontrollierten führte eine Kleinmenge Marihuana mit sich. Im Vorfeld sichteten Polizeibeamte mit besonderen Fähigkeiten, die sogenannten "Wiedererkenner", Lichtbilder von bisher nicht identifizierten oder per Fahndung gesuchten Tätern. Eine Person dieser Fahndungsliste, ein georgischer Staatsangehöriger, konnte zusammen mit einem weiteren Landsmann im Stadtgebiet wiedererkannt und kontrolliert werden. Das Lichtbild dazu stammte aus einer Überwachungskamera nach vorausgegangenem gemeinschaftlichem Diebstahl. Das Polizeipräsidium Offenburg führt in den nächsten Tagen weitere Kontrollstellen dieser Art im Präsidiumsbereich durch.

Hinsichtlich der Wohnungseinbruchsdiebstähle gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

- Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

- Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Eine kostenlose Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg an. Termine können per Mail unter offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter 0781 21-4515 oder 07222 761-405 vereinbart werden.

