POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die mutmaßlichen Ladendiebe?

Gelsenkirchen (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Mehrfamilienhaus an der Munckelstraße in der Altstadt, in dem auch das Wahlkreisbüro der CDU liegt, einen Briefkasten beschädigt. Dabei rissen die Täter den Briefkasten in der Zeit von 18 Uhr am Samstagabend, 7. Oktober 2023, bis um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen, 8. Oktober 2023, aus dem Mauerwerk. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Am Folgetag meldete ...

mehr