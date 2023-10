Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Igel durch Luftgewehrprojektil verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Mitarbeiterin einer Auffangstation für verletzte Tiere erschien am Montagmorgen, 9. Oktober 2023, auf der Polizeiwache und berichtete von einem schwer verletzten Igel. Am Samstag, 7. Oktober 2023, wurde ihr das verletzte Tier übergeben, das man zuvor im Garten eines Einfamilienhauses auf der Waldstraße in Erle gefunden hatte. Die 68-jährige Gelsenkirchenerin brachte den verletzten Igel darauf-hin in eine Tierklinik. Durch Röntgenaufnahmen konnte ein Luftgewehrgeschoss im Körper des Tiers festgestellt werden. Die damit in Verbindung stehende Verletzung war so schwerwiegend, dass der Igel eingeschläfert werden musste. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und bittet die Öffentlichkeit Hinweise, zu dem Sachverhalt telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 weiterzugeben.

