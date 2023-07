Coesfeld (ots) - An den Haltestellen Siebenstücken und Mönkingheide haben Unbekannte Glaselemente der Wartehäuschen beschädigt. Die Tatzeiten stehen nicht fest. Aufgefallen ist das am Donnerstag (13.07.23) gegen 5.20 Uhr durch einen Zeugen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

