POL-COE: Coesfeld, Baurat-Wolters-Straße/Explosion im Auto

Coesfeld (ots)

An der Baurat-Wolters-Straße kam es am Donnerstagmorgen (13.07.23) zu einer Explosion in einem Auto. Der 57-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 6.30 Uhr war in Coesfeld ein lauter Knall hörbar. Als der 57-jährige Mann mit seinem Auto losfahren wollte, kam es unmittelbar nach dem Starten des Autos zu der Explosion. Die Druckwelle war so heftig, dass Teile des Autos durch das Umfeld geschleudert wurden. Die umherfliegenden Fahrzeugteile beschädigten zwei weitere Fahrzeuge und ein Gebäude. Der Coesfelder befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in seinem Fahrzeug und konnte es noch selbstständig verlassen. Ebenfalls im Auto befand sich eine Gasflasche, die der Coesfelder zum Austausch transportieren wollte. Ursächlich für die Explosion dürfte nach bisherigem Erkenntnisstand der unsachgemäße Umgang mit der Gasflasche gewesen sein. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Coesfelder in eine Spezialklinik.

Bereits am 12. Juni verletzte sich ein 64-jähriger Havixbecker schwer, der ebenfalls eine Gasflasche unsachgerecht in seinem Fahrzeug transportiert hatte. In Havixbeck kam es zu keiner Explosion, aber das Auto des Havixbeckers brannte komplett aus.

Die Polizei bitte im Umgang mit Gasflaschen darum, die Sicherheitshinweise zu beachten, um sich und andere Personen zu schützen.

