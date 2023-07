Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Angebliche Handgranaten-Attrappe explodiert

Coesfeld (ots)

Die Polizei klärt, wie es am Dienstag (11.07.23) zur Explosion einer angeblichen Handgranaten-Attrappe in Senden kam. Gegen 20.10 Uhr vernahmen Zeugen einen lauten Knall. Dieser hatte seinen Ursprung in der Wohnung eines 31-jährigen Sendeners. Nach derzeitigem Stand will der Mann eine Zigarette in der vor Jahren gekauften Granaten-Attrappe ausgemacht haben. Dazu habe er eine Verschraubung geöffnet. Als er die Zigarette hineinsteckte, sei es zur Explosion gekommen. Die Splitter der Granate flogen bis zu vier Meter. Der Sendener erlitt Verletzungen an den Händen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Explosion zerstörte eine Fensterscheibe und beschädigte diverse Gegenstände. Die Feuerwehr musste jedoch keine Löscharbeiten durchführen. Die Polizei hat ein Verfahren gegen den Mann wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell