POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen

Rastatt (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Diskothek im Industriegebiet, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 4:15 Uhr soll es hier zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 25 Jahre alten Besuchern der Lokalität und Angehörigen des dort tätigen Sicherheitsdienstes gekommen sein. Die beiden jungen Männer wurden dabei verletzt und mussten in einer Klinik behandelt werden. Zur Klärung des Sachverhalts waren in der Nacht mehreren Streifenbesatzungen vor Ort. Die Ordnungshüter wurden dort durch Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes angegangen und unter anderem beleidigt und bedroht. Auch deshalb wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

