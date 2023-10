Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Lastwagen übersieht Autofahrer

Bühl, A5 (ots)

Durch den Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto kam es am Montagabend zu einer Teilsperrung der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden in nördlicher Fahrtrichtung. Beim Wechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen übersah ein 57-jähriger Kraftfahrer mutmaßlich einen 45-jährigen VW-Lenker und soll diesem beim Einscheren aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß krachte der Golf zunächst gegen die Betonleitwand, wurde über alle drei Fahrstreifen geschleudert und kam auf der rechten Spur zum Stehen. Der 45-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, während der Lastwagenfahrer mit einem Schrecken davonkam. Durch den Unfall wurde ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro verursacht. /je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell