POL-STH: Verkehrsunfall mit E-Scooter/Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

Am 06.09.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignet sich in Stadthagen auf der Stockfeldstraße in Höhe des McDonalds ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter.

Der 25-jährige PKW-Fahrer befuhr die Stockfeldstraße aus Richtung Georgschacht kommend, als plötzlich von rechts ein E-Scooter mit zwei weiblichen jugendlichen Personen besetzt die Fahrbahn kreuzte. Ohne auf den querenden Verkehr zu achten, fuhr die E-Scooter Fahrerin vom Radweg auf die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzten die beiden jugendlichen Mädchen vom E-Scooter. Anschließend entfernten sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden. Die beiden Personen auf dem E-Scooter werden wie folgt beschrieben:

- beide weiblich - ca. 13-14 Jahre alt

Ob die beiden Jugendlichen verletzt sind, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise zu den beiden Flüchtigen nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/98220 entgegen. (jst)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell