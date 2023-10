Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Theresienfest Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 29.09.2023 zum 30.09.2023 kam es während des Theresienfests in Hildburghausen zu zwei Polizeieinsätzen. Zum einen wurden die Beamten gerufen, da ein unbekannter Täter sich unbefugt Zugang zum Festzelt verschaffte und aus dem Umkleidebereich der Mitarbeiter einen Rucksack entwendete. Der Rucksack des 65-jährigen Geschädigten konnte zwar im unmittelbaren Bereich wieder aufgefunden werden, jedoch fehlten diverse Geldkarten und 350 EUR Bargeld aus dem Rucksack. Des Weiteren kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Schaustellern und einer Personengruppe von libyschen und afghanischen Männern, die in Hildburghausen wohnen. Die Schausteller, welche gerade ihre Verkaufsbuden verschlossen sowie den Festplatz aufräumten wurden von den jungen Männern verbal provoziert und mit Steinen beworfen. Die jungen Männer warfen Steine gegen die Verkaufsstände und Fahrgeschäfte der Schausteller. Durch die Steinwürfe wurden zwei Schausteller am Kopf verletzt. In der Folge dessen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Personengruppen. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung wurden aufgenommen.

