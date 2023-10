LPI-SHL: Fahrrad aus Keller entwendet

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit vom 28.09.2023, 16.00 Uhr bis zum 29.09.2023, 07.30 Uhr wurde in Zella-Mehlis, Alte Straße am dort befindlichen Gymnasium durch unbekannte Täter ein Fenster und die Fassade mit blauer Sprühfarbe beschädigt. Während die Farbe am Fenster beseitigt werden konnte, sind die Beschädigungen an der Fassade nicht einfach zu beseitigen. Die genaue Schadenshöhe der Beschädigung ist noch nicht ...

mehr