Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am 30.09.2023 gegen 16.50 Uhr kam es in Steinbach-Hallenberg, Hammergasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Ein dort geparkter Pkw Dacia mit SM-Kennzeichen wurde auf der Fahrerseite im Front -und Seitenbereich beschädigt. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Durch Zeugen wurde beobachtet das ein silberfarbenes Kombifahrzeug, die Hammergasse befuhr, in Höhe des geparkten Dacia wenden wollte, dabei kollidierte und dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung davon fuhr. Als Kennzeichenfragment wurde AZ oder AC erkannt und dass eine polnische Länderkennung auf den Kennzeichen stand. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell