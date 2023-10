Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zella-Mehlis/Benshausen (ots)

Am 30.09.2023 gegen 01.20 Uhr, kam es in Zella-Mehlis, Ortsteil Benshausen, Sportstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Durch den Verkehrsunfall wurde der Betonpfeiler eines Gartenzaunes beschädigt, an diesem entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher verlor durch den Unfall Fahrzeugteile der rechten Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde ein Zeuge aufmerksam, welcher im Wegfahren von der Unfallstelle einen dunkelfarbenen Kleinbus erkannte. Der Kleinbus hielt kurz vor der Einmündung zur Otto-Keiner-Straße noch einmal an, zwei Männer stiegen aus, betrachteten den Schaden am Fahrzeug und fuhren dann davon. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681-369-0 entgegen.

