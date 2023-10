LPI-SHL: Gartenschuppen aufgebrochen

Steinbach-Hallenberg (ots) - Am 26.09.2023 in der Zeit von 16.30 Uhr bis gegen 16.45 Uhr wurde in Steinbach-Hallenberg, Hauptstraße, in einer dort befindlichen Fahrradwerkstatt, ein auf dem Grundstück zur Reparatur abgestelltes HAIBIKE, Typ: Seven 7, im Wert von 3599 Euro, durch unbekannte Täter entwendet.Die unbekannten Täter, ein junger Mann und eine junge Frau mit auffälligem gefärbten Haar wurden dabei beobachtet, wie sie das Rad vom Grundstück entwendeten. Ein ...

