Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Fahrrades

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am 26.09.2023 in der Zeit von 16.30 Uhr bis gegen 16.45 Uhr wurde in Steinbach-Hallenberg, Hauptstraße, in einer dort befindlichen Fahrradwerkstatt, ein auf dem Grundstück zur Reparatur abgestelltes HAIBIKE, Typ: Seven 7, im Wert von 3599 Euro, durch unbekannte Täter entwendet.Die unbekannten Täter, ein junger Mann und eine junge Frau mit auffälligem gefärbten Haar wurden dabei beobachtet, wie sie das Rad vom Grundstück entwendeten. Ein von den Tätern zuvor entwendetes Fahrrad, wurde im Austausch dort zurückgelassen. Dieses Rad konnte den Besitzern inzwischen wieder zurückgegeben werden. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681-369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell