LPI-SHL: Radfahrer mit 1,78 Promille festgestellt

Bad Salzungen/ Vacha (ots) - Am 29.09.2023 stellten die Besitzer eines Gartens in Vacha in der Goethestraße fest, dass in dem sich darauf befindlichen Schuppen eingebrochen wurde. Die Geschädigten hatten den Garten erst kürzlich erworben. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet, das Vorhängeschloss jedoch gewaltsam geöffnet und der Schuppen durchwühlt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

