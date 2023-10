Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Masserberg

Masserberg (ots)

Am Freitag den 29.09.2023, von 06:30 Uhr bis 11:30 Uhr ein schwarzer BMW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Masserberg abgeparkt. Als die Fahrerin des BMW zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Unfallschaden am Heck feststellen, der Schaden wurde auf ca. 3000,00 EUR geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur, er entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Pkw der Geschädigten wurde so stark beschädigt, dass der Pkw des Unfallverursachers auch stark beschädigt sein muss. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter 03685-7780 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell