Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unfall zwischen Radfahrer und Fahrschulauto

Schwerin (ots)

Schwerverletzt wurde Diensttagnachmittag eine 59-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einer Fahrschülerin. Die 18-jährige Fahrschülerin bog von der Robert-Koch-Straße in die Werderstraße. Die Radfahrerin befuhr den Radweg der Werderstraße in Richtung Schloss auf der linken statt rechten Fahrbahnseite. Die Wege der Damen kreuzten sich. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte, sich schwer verletzte und wenig später mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Fahrschulauto rollte nach dem Zusammenstoß weiter und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug auf der Werderstraße. Die Insassen der Kraftfahrzeuge blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Werderstraße. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500EUR. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

