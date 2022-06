LPI-J: Kleinkraftrad aufgefunden

Jena (ots) - Ohne Kopfbedeckung gekommen, aber mit zwei Mützen versucht zu gehen. Eine 21-Jährige begab sich am Montagmittag in ein Sportbekleidungsgeschäft in der Keßlerstraße. Hier erweckten zwei Basecaps ihre Begierde. Jedoch war es mit dem Bezahlwillen nicht weit her, was dem Ladendetektiv auffiel. Die beiden Mützen, für je 20,- Euro, verblieben im Markt und die junge Frau konnte eine Anzeige ihr Eigen nennen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

