Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Einbrüchen in Gartenhütten gesucht

Gaggenau (ots)

Im Zeitraum vom Freitagabend bis Samstagnachmittag kam es in der Gartenanlage "Am Sauberg" nach bisherigem Stand der Ermittlungen zu sechs Einbrüchen in Gartenhütten. Zwischen 19 und 13 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln der Türen Zutritt zu den Gartenhütten und entwendeten überwiegend Werkzeuge und Elektrogeräte. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise berichten können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell