Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Dieseldiebstahl, Zeugen gesucht

Hohberg (ots)

Bislang unbekannte Personen entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Dieselkraftstoff einer parkenden Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Korb an der A5 Höhe Hohberg. Gegen 21 Uhr abends am Montag bis Dienstagmorgen um 3 Uhr wurde der erst kürzlich vollgetankte LKW eines 49-jährigen Mannes an der beschriebenen Örtlichkeit abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss es daher in diesem Zeitraum zu dem Kraftstoffdiebstahl gekommen sein. Insgesamt wurde eine Dieselmenge von rund 370 Liter entwendet. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 750 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität der Langfinger geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg unter der Rufnummer 0781 21 - 4200 gebeten.

