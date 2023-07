POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Betrunken am Steuer

Achern (ots) - An der Einmündung L 87a / K5309 wollte die 39-jährige Fahrerin eines BMW am Montagmittag nach links abbiegen und übersah mutmaßlich hierbei einen entgegenkommenden Peugeot. Dessen 56-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. /kk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

mehr