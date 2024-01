Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unbekannter versprüht Reizgas in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Heilbronner Lammgasse musste in der Nacht auf Freitag geräumt werden, nachdem ein bislang Unbekannter Reizgas versprüht hatte. Gegen 0.10 Uhr klagten die ersten Gäste des Lokals über Atemwegsreizungen, weshalb das mit circa 50 Gästen besetzte Lokal geräumt wurde. Der Täter oder die Täterin hatte zuvor vermutlich Reizgas in die Lüftungsanlage gesprüht, weshalb sich dieses in den gesamten Räumlichkeiten verteilte. Drei der Gäste wurden hierdurch leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Heilbronn: 14-Jähriger verletzt Frau mit Faustschlag

Nachdem am Donnerstagnachmittag eine 58-Jährige einen Jugendlichen auf sein Fehlverhalten angesprochen hatte, versetzte dieser ihr unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 14-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad einen Schulhof in der Heilbronner Staufenbergstraße. Da dies nicht gestattet ist, wurde er von einer Angestellten der Schule angesprochen. Er schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht und setzte im Anschluss seine Fahrt fort. Die Frau wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Der 14-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Nordheim/L1105: Fahrer eines Lkw mit weißem Bagger gesucht

Nachdem es am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 1105 zwischen Nordheim und Leingarten zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam, wird der Fahrer eines Lkw gesucht. Gegen 12.50 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines orangefarbenen Mülllasters die L1105 von Nordheim in Richtung Leingarten. Hierbei kam ihm ein weißer Lkw entgegen, welcher einen kleineren Bagger auf einem Anhänger mitführte. Als die beiden Lkw aneinander vorbeifuhren, kam es zur Kollision der Außenspiegel, wodurch die Scheibe an der Fahrertür des Mülllasters zu Bruch ging. Der Lenker des anderen Lkw stoppte seiner Fahrt etwa 300 Meter nach der Unfallstelle, stieg kurz aus, um den Schaden an seinem Lkw zu begutachten, setzte seine Fahrt danach allerdings fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrer des weißen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Ilsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Ilsfelder "Pfaffenhecke". In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 21 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Gebäudes. Danach durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell