Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Verstoß vor Abflug festgestellt

Rheinmünster (ots)

Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden fanden Mitarbeiter der Fluggastkontrollstelle am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr in Mantel einer 30-jährigen Passagierin einen verbotenen Schlagring, der von der Polizei in Verwahrung genommen werden musste. Der Frau droht nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. /ha

