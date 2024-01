POL-OG: Lahr - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrskontrollen aufgefallen

Bühl (ots) - Am Dienstag gegen 18:40 Uhr, verschafften sich zwei noch unbekannte Täter Zutritt durch Aufhebeln einer Terrassentür zu einer Wohnung in der Obervogt-Haefelin-Straße. Im Innern sollen offenbar mehrere Schlafzimmerschränke durchwühlt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen kehrte der Besitzer der Wohnung zurück, als die Täter noch in der Wohnung waren. Diese seien daraufhin durch die Terrassentüre in ...

