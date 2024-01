Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr, verschafften sich zwei noch unbekannte Täter Zutritt durch Aufhebeln einer Terrassentür zu einer Wohnung in der Obervogt-Haefelin-Straße. Im Innern sollen offenbar mehrere Schlafzimmerschränke durchwühlt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen kehrte der Besitzer der Wohnung zurück, als die Täter noch in der Wohnung waren. Diese seien daraufhin durch die Terrassentüre in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Täter waren mutmaßlich männlich, beide circa 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und sprachen deutsch. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen. /ng

