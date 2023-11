Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Raub auf 20-Jährigen

Mannheim (ots)

Ein 20-Jähriger befand sich am Sonntagmorgen, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr auf dem Heimweg von einer Diskothek in Q 5 in Richtung Jungbusch. Da der junge Mann in Mannheim ortsfremd war, benutzte er zur Navigation an seine Wohnanschrift sein Handy. Während des Heimweges bemerkte er zwei Männer, welche ihm folgten. Auf Höhe der Quadrate F1/F2 wurde der 20-Jährige von einem der beiden Männer plötzlich an den Armen festgehalten und zu Boden gezogen. Als der 20-Jährige dann auf dem Rücken am Boden lag, versuchte einer der beiden Männer, ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Der 20-Jährige hielt dieses jedoch fest. Zeitgleich passierte ein Auto die Örtlichkeit, so dass die beiden Männer von dem 20-Jährigen abließen und in Richtung Marktplatz davonrannten.

Beide Männer sind ca. 25 Jahre alt, haben beide eine schlanke Statur, schwarze/kurze Haare, waren dunkel gekleidet. Einer der beiden Männer hatte einen gebräunten / dunkleren Teint.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.

