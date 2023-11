Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall auf Speyerer Straße PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Gegen 14:00 Uhr verunfallte eine 58-Jährige mit einem VW auf der Speyerer Straße in Höhe Cuzaring. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin, welche in Richtung B 535 unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem Baum und kam dann mehrere Meter weiter in einer Grünfläche zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch anwesende Verkehrsteilnehmer aus ihrem Fahrzeug befreit und direkt den Rettungskräften übergeben. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen ist aktuell nichts näheres bekannt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell