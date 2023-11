Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Verkehrskontrolle führt zum Fund mehrerer Betäubungsmittel

Mannheim-Luzenberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde ein 21-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen an das Fahrzeug herantraten, nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Während ihrer Kontrolle konnten die Beamtinnen und Beamten dann sieben verkaufsfertige Cannabis-Plomben und mehrere verschreibungspflichtige schmerzstillende Arzneistoffe in Tablettenform auffinden und sicherstellen.

Nachdem ein Drogentest bei dem 21-jährigen Fahrer positiv verlief, musste er mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Darüber hinaus wurden die Wohnräume des 21-Jährigen nach erfolgter Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim durchsucht. Hierbei konnte weitere 21 Cannabis-Plomben, 37 Tilidin-, 80 Tramadol-, 15 Rivotril- und 12 Fluoxetin-Tabletten sowie eine Gasdruck-Pistole und eine Machete sichergestellt werden.

Den 21-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, was auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell