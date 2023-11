Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub auf 53-Jährigen

Mannheim (ots)

Am Sonntag, um 01 Uhr verließ ein 53-jähriger Mann seine Wohnung in den T-Quadraten. Auf dem Gehweg vor T 1 wurde er von vier männlichen, vom Phänotyp her afrikanisch aussehenden und dunkel gekleideten Männern angesprochen, welche ihm einen Joint anboten. Der 53-Jährige lehnte ab, woraufhin er zunächst gegen den Hals geschlagen und im Anschluss zu Boden gerissen wurde. Durch die vier Tatverdächtigen wurde dem Mann der Geldbeutel aus der Hose gezogen und daraus dann mehrere Euro im mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Die Tatverdächtigen ließen den Geldbeutel zurück und flüchteten in verschiedene Richtungen. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheit hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, oder Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell