Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheit mit Folgen

Achern (ots)

Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr in der Nacht zum Mittwoch die Kirchstraße in Richtung Unzhurst. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam sie rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Die 27-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Nach festgestelltem Alkoholgeruch wurde bei der Fahrerin ein Atemalkoholtest, mit dem Ergebnis von über 1,4 Promille, durchgeführt. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein der 33-Jährigen einbehalten. An der Mauer und am Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro./vo

