Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen/Ottersweier - Verfolgungsfahrt mündet in Festnahme

Renchen/Ottersweier (ots)

Um einer vorgesehener Verkehrskontrolle in Renchen-Erlach zu entkommen, entschied sich der Fahrer eines Alfa Romeo am Dienstag gegen 16.30 Uhr aufs Gaspedal zu treten. Nach einer hochriskanten Flucht mit Verfolgungsfahrt einiger Polizeistreifen über Renchen, Appenweier, Wagshurst und schließlich nach Ottersweier kam der Alfa Romeo Fahrer in einer Kurve im Industriegebiet von der Fahrbahn ab und stieß an den Bordstein, welcher die weitere Flucht mit dem Wagen verhinderte. Zu Fuß versuchten die beiden Insassen in Richtung Jahnstrasse zu flüchten. Der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte die Verdächtigen dort schnell ausfindig machen und weitere Polizeikräfte heranführen. Beide Männer wurden in der Folge hinter einem Gebüsch sitzend widerstandslos festgenommen. Warum die Männer vor der Polizei auf der Flucht waren, ergab sich bereits während der Verfolgungsfahrt. Die amtlichen Kennzeichen waren seit Dezember im Polizeisystem als gestohlen gemeldet. Zudem bestand für den Alfa Romeo weder Versicherungsschutz noch eine Zulassung. Nach einer Überprüfung der vorläufig Festgenommenen stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der zweite Insasse, ein 16-Jähriger, wurde noch am Abend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ein mitgeführtes verbotenes Messer wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Zeugen, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-460 bei den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden zu melden.

