Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Verkehrsunfälle durch Glatteis

Mittelbaden (ots)

Aufgrund des Wintereinbruchs kam es am Montag im Zeitraum von 13:00 - 22:30 Uhr zu 42 Einsätzen im Bereich des PP Offenburg aufgrund Glätte. Vornehmlich im Nordbereich des Präsidiums waren 26 Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Gegen 13:45 Uhr verlor eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin auf der Kreisstraße in Seebach aufgrund Glätte die Kontrolle über ihren Pkw. Hierbei schlitterte diese in eine dortige Einmündung und kollidierte mit einem aus der "Grimmerswaldstraße" kommenden 54-jährigen Audi-Fahrer. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.In den späten Montagabendstunden gegen 22 Uhr kam ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Durbacher Straße von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich dieser mehrfach und landete anschließend in einem Acker. Auch hier war die Straße vereist, weshalb der 20-Jährige sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte. Der Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro beziffert.Bei den Zusammenstößen waren ausschließlich Blechschäden zu beklagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell